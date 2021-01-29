Галкин показал архивное фото с Лановым во время Второй Чеченской войны

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29 января 2021, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

Максим Галкин, фото: Genrietta Peryan/Globallookpress.com

Известный телеведущий и юморист Максим Галкин почтил память скончавшегося в ночь на пятницу актера Василия Ланового. Артист опубликовал фото, сделанное во время Второй Чеченской войны, где он познакомился с ним.

«Я познакомился с ним 20 лет назад. Мы вместе летали в Чечню выступать перед нашими солдатами. За те четыре дня, что мы провели …, меня затронуло многое … те жёсткие условия, в которых были раненные, перед которыми мы выступали, но меня поразил и Василий Семёнович. Насколько он не терял присутствие духа! Эта энергия, эта выправка!» - написал он в Instagram.

Галкин отметил, что компанию им составили Дмитрий Харатьян и радиоведущий Владимир Березин. По его словам, Лановому тогда было 67 лет, и он мог найти сотню причин не лететь, не выступать.

«… мы все полетели бесплатно, он мог в конце концов, даже полетев, ограничиться основным концертом, но нет - он, как и мы, ходил от палатки к палатке допоздна, согревая простых солдат своей улыбкой, своим задором, и поддерживал меня во время моих стендапов, смеясь вместе со всеми, как это видно на этом фото», - вспоминает артист.

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