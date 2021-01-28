Лечащий врач комика Шаляпина рассказал о зависимостях артиста

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28 января 2021, 19:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Александр Шаляпин, фото: Instagram

Лечащий врач скончавшегося 25 января в московской квартире стенд-ап комика Александра Шаляпина рассказал, как артист боролся со своими зависимостями. В четверг состоялась церемония прощания в ритуальном зале на территории Троекуровского кладбища.

«Он однажды пришел ко мне и честно рассказал о своих проблемах с алкоголем. Он также употреблял наркотики. Мы лечились, он показывал очень хорошие результаты, но, к сожалению, не удержался. Раньше он успешно справлялся с наркотиками. Ходил на терапевтические курсы уже в реабилитационном центре. Был самым ярким и старшим участником этих курсов. Говорил и веселые, и страшные вещи», - цитирует его слова teleprogramma.pro.

Напомним, что тело Шаляпина в его квартире на Хорошевском шоссе обнаружила супруга Анастасия. Правоохранительные органы сообщили, что артист покончил жизнь самоубийством.