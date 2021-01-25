Близкие стенд-ап комика Шаляпина раскрыли подробности о его состоянии до смерти

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25 января 2021, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Шаляпин, фото: Instagram

В ночь на понедельник, 25 января, в московской квартире на Хорошевском шоссе обнаружили тело популярного стенд-ап комика Александра Шаляпина. Артиста нашла супруга Анастасия.

Анастасия вернулась домой с дачи, где заметила пятна крови около входной двери. 31-летняя девушка позвонила соседу, поскольку не осмелилась сама войти в квартиру. В одной из комнат лежало тело Александра Шаляпина, передает телеканал РЕН ТВ.

Около часа ночи в полицию поступило сообщение о смерти артиста. Супруга рассказала, что Шаляпин страдал от алкоголизма на протяжении 20 лет, семь из которых он находился на лечении в клинике в Белгороде. Она уточнила, что 21 января комик вернулся в Москву. Однако у супругов произошел серьезный разговор, и Анастасия уехала на дачу.

Зависимость Шаляпина также подтвердила его директор Мария Малякина. По ее словам, артист находился в депрессии.

«Последнее время он был в реабилитации, лечился от алкоголизма. Вышел в четверг, приехал домой и не оправился», - поделилась она в беседе с ТРК Звезда.

Кроме того, представитель Шаляпина сообщила, что у него были подтвержденные концерты на февраль.

В одном из своих монологов стенд-ап комик признался, что пропал со сцены из-за проблем с алкоголем.