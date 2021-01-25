РЕН ТВ: в Москве найден мертвым известный стенд-ап комик Александр Шаляпин

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25 января 2021, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Александр Шаляпин, Фото: Instagram

СМИ сообщили, что в московской квартире обнаружено тело популярного стенд-ап комика Александра Шаляпина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 25 января.

Тело Александра Шаляпина нашла его супруга в доме на Хорошевском шоссе. Женщина сразу вызвала машину скорой помощи и полицию. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств смерти комика.

Александр Шаляпин - участник «Stand Up Show» (Comedy Club). Известен по таким фильмам, как «Карпов», «Женщины против мужчин», «Глухарь-2» и другие.