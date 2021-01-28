Киркоров едет «покорять» Евровидение с певицей от Молдовы

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28 января 2021, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

Филипп Киркоров , фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Известный певец Филипп Киркоров заявил, что поедет «покорять» международный вокальный конкурс «Евровидение-2021» от Молдавии. Исполнитель представит страну вместе с Натальей Гордиенко.

«Да! Теперь официально! Мы едем покорять «Евровидение-2021» вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы!», - объявил он.

Киркоров отметил, что готовит вместе с международной командой «очень сладкую премьеру». По его словам, новая песня будет совсем скоро: «Я уверен, мы вас удивим. Начинаем обратный отсчет».

Ранее организаторы Евровидения в Роттердаме сообщили, что прорабатываются четыре варианта проведения конкурса.

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