Разин оценил Шнурова, заявившего в полицию на Пригожина:

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28 января 2021, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: instagram Андрея Разина

Андрей Разин, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Андрей Разин, продюсер группы "Ласковый май", "оценил" лидера группы "Ленинград", наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова, написавшего заявление в полицию на музыкального продюсера Иосифа Пригожина.

Адвокат музыканта Алексей Добрынин рассказал, что Шнуров обратился в правоохранительные органы из-за "угроз" со стороны Иосифа Пригожина, продюсера и мужа знаменитой певицы Валерии.

Разин убеждён, что Шнуров — это трусливый подлец, который всё делает исподтишка. "Я всегда говорил, что Шнуров — это трусливый подлец, который исподтишка наносит удары, оскорбляет людей, а сам, как крыса, прячется за погонами и боится, что его прихватят и набьют рожу", - написал музыкант в Instagram. Разин посоветовал Шнурову "жить спокойно" и не оскорблять и не унижать людей.

Пригожин и Шнуров разругались после слов продюсера о бедственном положении артистов при пандемии. А Шнуров назвал продюсера "цирковым заступником" и раскритиковал за отпуск за границей.

Пригожин в ответ написал Шнурову несколько нелестных сообщений.

Пригожин уже сам прокомментировал заявление в полицию от Шнурова. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.