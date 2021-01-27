Пригожин отреагировал на жалобы Шнурова в полицию

27 января 2021, 20:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: Газета.ру
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление в полицию от музыканта Сергея Шнурова. Артист обвиняет супруга Валерии в угрозах в его адрес.
«Первый раз слышу. Я давно забыл о его существовании. Ему пиара не хватает?» - высказал продюсер.
Пригожин отметил, что «никак не собирается» реагировать на эту ситуацию.
Ранее Алексей Добрынин, адвокат Сергей Шнурова, сообщил, что высказывания Пригожина в адрес музыканта подпадают под статью 119 УК РФ (угроза причинения тяжкого вреда здоровью). Отмечается, что продюсер посылал Шнурову SMS с нецензурной лексикой. Он был готов дойти до рукоприкладства.
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