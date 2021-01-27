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Пригожин отреагировал на жалобы Шнурова в полицию

, 20:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.ру

Пригожин отреагировал на жалобы Шнурова в полицию
Иосиф Пригожин, фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление в полицию от музыканта Сергея Шнурова. Артист обвиняет супруга Валерии в угрозах в его адрес.

«Первый раз слышу. Я давно забыл о его существовании. Ему пиара не хватает?» - высказал продюсер.

Пригожин отметил, что «никак не собирается» реагировать на эту ситуацию.

Ранее Алексей Добрынин, адвокат Сергей Шнурова, сообщил, что высказывания Пригожина в адрес музыканта подпадают под статью 119 УК РФ (угроза причинения тяжкого вреда здоровью). Отмечается, что продюсер посылал Шнурову SMS с нецензурной лексикой. Он был готов дойти до рукоприкладства.

БА

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