ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Иван Краско узнал результаты ДНК-теста родившегося ребенка

, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]

Иван Краско узнал результаты ДНК-теста родившегося ребенка
Иван Краско, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Ведущий телепрограммы "На самом деле" Тимур Еремеев сообщил сегодня результаты ДНК-теста новорожденной девочки Дарьи, которую 90-летний актер Иван Краско назвал своей дочерью.

Тест ДНК показал, что Краско не является отцом малышки.

На проведении теста настояла бывшая жена Краско Наталья Вяль, которая считает, что Юлия Кичемасова могла забеременеть от другого и использовать ребенка, чтобы завладеть дачей актера. Тут еще объявился некий Владимир Кузнецов, который заявил, что состоит в отношениях с Юлией, живет с ней в Ижевске, а Дарья его дочь. Так и вышло, тест показал, что он настоящий отец Дарьи.

НС

Общество

Мишустин заявил, что третья российская вакцина от COVID-19 поступит в оборот в ближайший месяц

Мишустин заявил, что третья российская вакцина от COVID-19 поступит в оборот в ближайший месяц

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин днем во вторник, 26 января, заявил, что третья российская вакцина от коронавируса нового типа должна поступить в гражданский оборот уже в ближайший месяц.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью