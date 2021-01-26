Иван Краско узнал результаты ДНК-теста родившегося ребенка

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26 января 2021, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]

Иван Краско, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Ведущий телепрограммы "На самом деле" Тимур Еремеев сообщил сегодня результаты ДНК-теста новорожденной девочки Дарьи, которую 90-летний актер Иван Краско назвал своей дочерью.

Тест ДНК показал, что Краско не является отцом малышки.

На проведении теста настояла бывшая жена Краско Наталья Вяль, которая считает, что Юлия Кичемасова могла забеременеть от другого и использовать ребенка, чтобы завладеть дачей актера. Тут еще объявился некий Владимир Кузнецов, который заявил, что состоит в отношениях с Юлией, живет с ней в Ижевске, а Дарья его дочь. Так и вышло, тест показал, что он настоящий отец Дарьи.