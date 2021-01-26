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90-летний актёр Иван Краско заявил о рождении у него дочери

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

90-летний актёр Иван Краско заявил о рождении у него дочери
Иван Краско, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Актёр Иван Краско заявил, что ещё раз стал отцом. Осенью Краско исполнилось 90 лет. А дочь родилась в декабре прошлого года. Мамой якобы стала Юлия Кичемасова. С этой девушкой Краско познакомился и встречался ещё будучи женатым на Наталье Шепель.

В эфире шоу «На самом деле» артист сказал, что «если любовь, то никаких преград для рождения ребенка быть не может». Кичемасова как-то тоже рассказывала, что любит Краско и готова родить Ивану Ивановичу ребёнка.

В последнее время, когда Краско выступал на телевидении, говорил, что его поддерживает бывшая супруга Наталья Вяль, с которой у них двое сыновей.

Новое заявление актёра удивило эту женщину. Наталья Вяль отказывается верить Кичемасовой, и потребовала сделать тест ДНК. Юлия Кичемасова уверяет, что она прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и забеременела.
На данный момент известно о пятерых детях Ивана Краско и четырёх жёнах.
Но всё может измениться, если генетическая экспертиза подтвердится.

ИЧ

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