Лариса Долина назвала первого мужа Юлии Началовой Дмитрия Ланского ничтожеством

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26 января 2021, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Лариса Долина, фото: vk.com/larisadolinacom

Знаменитая певица Лариса Долина дружила с Юлией Началовой. Началова совсем юной вышла замуж на артиста Дмитрия Ланского. Но прожили молодые супруги лишь три года.

Развелись в 2004 году из-за измены Ланского. Лариса Долина заметила тогда, как Юля сразу резко повзрослела лет на 20. Началова раскрыла ей, что застала мужа с другой женщиной.

Знакомые певицы Юлии Началовой говорят, что она очень любила первого мужа и старалась нравиться ему.

Девушка представляла, что они с мужем будут такой красивой парой, как Виктория и Дэвид Бекхэм.

Дмитрий ругал супругу за вес, называл жирной. А она переживала, пыталась похудеть. И похудела так, что остались одни огромные глаза на лице и появился диагноз анорексия.

Родные Началовой считают, что после такого экстремального похудения она получила серьезное заболевание - подагру.

Лариса Долина сейчас, после смерти Юли призналась, что ей всегда не нравился Ланской. Но сказать тогда девушке ничего не могла. По мнению знаменитой певицы, влюбленные женщины становятся слепыми и глухими, ничего вокруг не замечают, что-то говорить им смысла нет. Долина считает, что Ланской просто "ничтожество".

После смерти Юлии Началовой он опровергает свою измену ей и настоятельные призывы похудеть.

31 января Юлии Началовой исполнился бы 31 год. У нее остались родители и дочь Верочка.

Новость о сыне Юлии Началовой, которого якобы родила суррогатная мать после смерти певицы, возбудила интернет.