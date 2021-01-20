Близкий друг Юлии Началовой не верит в рождение сына певицы после её смерти

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20 января 2021, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

Александр Панайотов, фото: vk.com/alexpanayotov

Новость о сыне Юлии Началовой, которого якобы родила суррогатная мать после смерти певицы, возбудила интернет. Мальчика якобы растит отец, судья из Нижнего Новогорода Вячеслав Кудря. Началова год встречалась с этим мужчиной.

Близкий друг Юлии Началовой певец Александр Панайотов назвал новость о сыне артистки фейком. По его словам, "это полный бред". Он призывает не верить этой информации.

По признанию Панайотова, он довольно близко общается с родными Юлии и уверен на сто процентов - этого не могло быть, новость - чушь. Певец помнит, что Юля всегда мечтала о счастливой семье: прежде всего, искала счастья, надеялась, что обретет его с хоккеистом Александром Фроловым.

Близкая подруга Юлии Началовой продюсер Олеся Сазыкина также опровергла слухи о рождении сына звезды после ее смерти. Женщина уверяет, что ни о каких экспериментах с суррогатными матерями и речи быть не может. Она считает, что Кудря всех дезинформировал, просто хочет славы.

Сазыкина сочувствует родителям Началовой. Она убеждена, что сплетни их убивают. По словам Оксаны, единственный неравнодушный к родителям Юлии - ее бывший муж футболист Евгений Алдонин. Он помогает воспитывать дочку Веру и помогает деньгами бывшим теще и тестю - пенсионерам.

Издание Super написало о рождении сына Юлии Началовой и Вячеслава Кудри. В сети появилось видео со дня рождения дочери певицы Веры Алдониной. Кудря появился с маленьким мальчиком на празднике.