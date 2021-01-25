Рудковская будет бороться с желающими нажиться на ее сыне Гном Гномыче

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25 января 2021, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Открытые медиа

Фото: Global Look Press

Некий предприниматель из Пензенской области Рахимов собирается зарегистрировать товарный знак «Гном-гномыч», заявку он уже подал. Яна Рудковская говорит, что непременно этому помешает.

Под брендом «Гном-гномыч» бизнесмен хочет выпускать спортивную форму, обувь, а также ризы, орари и митры для священников, подвязки для чулок и носков, корсеты, корсажи и женские комбинации, церемониальные пояса, римские тоги и шубы.

При этом, как многие знают, Гном Гномыч – прозвище семилетнего сына Рудковской и Евгения Плющенко. «Гном Гномыч ассоциируется с нашим сыном и имеет десятки тысяч ссылок на него! Я думаю, в этом случае кто-то очень хочется нажиться на популярности нашего сына», - сказала звездный продюсер.

Ранее сообщалось, что Рудковская отправила сына на экспертизу: «Я готова на эти унижения, чтобы наказать виновных».