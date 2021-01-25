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Умер стилист Пугачевой и Киркорова Александр Шевчук

, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]

Умер стилист Пугачевой и Киркорова Александр Шевчук
Александh Шевчук, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известная певица Лайма Вайкуле сообщила о смерти звездного стилиста Александра Шевчука. Об этом стало известно в ночь на понедельник, 25 января.

«У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться», - написала знаменитость в Instagram.

Ему было 54 года. Причина смерти пока неизвестна. Однако осенью 2020 года стилист признался, что перенес тяжелую болезнь.

Шевчук работал со многими артистами, в том числе с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Лаймой Вайкуле, Татьяной Овсиенко и Ларисой Долиной.

Ранее сообщалось, что в московской квартире обнаружили тело популярного стенд-ап комика Александра Шаляпина.

БА

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