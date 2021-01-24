Давид Манукян (Dava) оказался родственником Николая Цискаридзе

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24 января 2021, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]

Николай Цискаридзе, Zamir Usmanov/Russian Look

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что они с блогером Давидом Манукяном (сценическое имя Dava) состоят в родстве.

Такое заявление было сделано Цискаридзе во время второго выпуска "Танцы со звездами". Народный артист отметил, что если бы не шоу, он так ничего бы и не знал про Dava. Узнав его фамилию, Цискаридзе поинтересовался его происхождением и с изумлением выяснил, что он приходится ему дальним родственником. Блогер и все присутствующие очень удивились, а Манукян, пользуясь случаем, передал привет своей бабушке, отметив, что она будет очень рада.

Напомним, Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном.