Вдова Грачевского обратилась к умершему мужу

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24 января 2021, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]

Борис Грачевский с женой Катей, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Вдова создателя детского киножурнала «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская тяжело переживает смерть мужа. Женщина, которой 25 декабря 2020 года исполнилось 36 лет, осталась одна с маленьким ребёнком на руках. Четвёртому ребёнку Грачевского Филиппу год исполнится в апреле.

По признанию Кати, её жизнь после ухода мужа остановилась, а жить надо, чтобы растить малыша. «Спасибо тебе за это чудо. Если бы не было его, я не знаю, чтобы со мной было», — поделилась вдова в соцсети.

Сегодня Белоцерковская написали в соцсети: «Семь дней с твоих похорон. А я так и не могу в это поверить. Ты все равно со мной и во мне. Теперь твоя обитель — холодная земля. Каждый раз приезжая к тебе, у меня останавливается жизнь. Она остановилась 14 января. Я люблю тебя».

Ранее вдова Грачевского опубликовала в своём stories фотографию могилы мужа, усыпанную цветами и венками. Белоцерковская ранее заявила, что никого не просила помогать с организацией похорон мужа и сделала все самостоятельно.

Екатерина Грачевская - актриса, по образованию певица, была третьей женой Бориса Грачевского. Грачевский умер от последствий коронавируса. У него остались четверо детей.