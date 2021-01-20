Вдова Грачевского заявила после похорон мужа: «Мы ни у кого ничего не просили и не просим!»

Вдова основателя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская заявила, что никого не просила помогать с организацией похорон мужа и сделала все самостоятельно.
По словам 36-летней вдовы Грачевского, она обращалась с просьбой по поводу места на кладбище, но смогла сама решить этот вопрос. Женщина просит не беспокоить ее и ее семью.
Екатерина написала в Instagram-stories эмоциональный пост и объяснила: «Мы ни у кого ничего не просили и не просим! Похороны организовали сами! Не трогайте меня и нашу семью!».
Художник Никас Сафронов ранее заявил в передаче «Пусть говорят», что предлагал Белоцерковской помощь в организации похорон Бориса Грачевского. По его словам, он приглашал ее в студию «Первого канала», но она отказалась, - сообщает URA.RU.
СМИ писали, что Грачевский все свои средства вкладывал в развитие «Ералаша», но работа особых доходов не приносила. После его смерти супруга якобы оказалась без денег.
Год назад Борис Грачевский написал завещание. Загородный дом и московскую квартиру он завещал третьей жене и сыну, которому еще нет и года.