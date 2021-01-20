Вдова Грачевского заявила после похорон мужа: «Мы ни у кого ничего не просили и не просим!»

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20 января 2021, 07:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Грачевский и Белоцерковская, Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Вдова основателя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская заявила, что никого не просила помогать с организацией похорон мужа и сделала все самостоятельно.

По словам 36-летней вдовы Грачевского, она обращалась с просьбой по поводу места на кладбище, но смогла сама решить этот вопрос. Женщина просит не беспокоить ее и ее семью.

Екатерина написала в Instagram-stories эмоциональный пост и объяснила: «Мы ни у кого ничего не просили и не просим! Похороны организовали сами! Не трогайте меня и нашу семью!».

Художник Никас Сафронов ранее заявил в передаче «Пусть говорят», что предлагал Белоцерковской помощь в организации похорон Бориса Грачевского. По его словам, он приглашал ее в студию «Первого канала», но она отказалась, - сообщает URA.RU.

СМИ писали, что Грачевский все свои средства вкладывал в развитие «Ералаша», но работа особых доходов не приносила. После его смерти супруга якобы оказалась без денег.

Год назад Борис Грачевский написал завещание. Загородный дом и московскую квартиру он завещал третьей жене и сыну, которому еще нет и года.