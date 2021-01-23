Розенбаум рассказал, почему поссорился с Шуфутинским

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23 января 2021, 22:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ТК Звезда»

Александр Розенбаум, фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

69-летний бард-музыкант и композитор Александр Розенбаум раскрыл причины своего конфликта с коллегой, 72-летним певцом Михаилом Шуфутинским. Все дело в авторских правах на композиции.

Розенбаум был недоволен тем, что Шуфутинский позаимствовал его произведения без спроса и включил их в свой репертуар в американской эмиграции. По словам Александра, когда он выступал за рубежом, ему иногда задавали вопрос, с какой стати он исполняет песни Михаила Шуфутинского. И хотя раньше бард был только рад, что Шуфутинский начал выступать с его песнями, то такие вопросы сильно его задели. А тут еще его коллега и вообще записал целый альбом, состоящий только из песен Розенбаума, нарушая авторские права. Певец сообщил, что он открыто предупредил Шуфутинского о своей позиции, однако договориться сразу они не смогли и долго не общались.

Сейчас между музыкантами воцарился мир. Они даже планируют сделать совместную программу.