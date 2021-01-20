Соседов прокомментировал желание Моргенштерна попасть на Евровидение-2021: «шибзик, пусть и популярный»

Музыкальный критик Сергей Соседов резко прокомментировал желание популярного рэпера Моргенштерна представлять Россию на международном конкурсе "Евровидение-2021". По его словам, у исполнителя "пока нет реноме и статуса".
Соседов считает, что Моргенштерн имеет популярность только у незрелых подростков. "Евровидение — солидный конкурс с огромной историей. Посылать туда шибзиков, пусть и популярных, недостойно", — отметил критик.
Рэпер Моргенштерн, пожалуй, самая популярная фигура в российском шоу-бизнеса младшего поколения. Ему всего 22 и он уже вошел в список Forbes "40 самых успешных звезд России до 40 лет".
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