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Соседов прокомментировал желание Моргенштерна попасть на Евровидение-2021: «шибзик, пусть и популярный»

, 22:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Соседов прокомментировал желание Моргенштерна попасть на Евровидение-2021: «шибзик, пусть и популярный»
Моргенштерн, фото: инстаграм рэпера

Музыкальный критик Сергей Соседов резко прокомментировал желание популярного рэпера Моргенштерна представлять Россию на международном конкурсе "Евровидение-2021".  По его словам, у исполнителя "пока нет реноме и статуса".

Соседов считает, что Моргенштерн имеет популярность только у незрелых подростков. "Евровидение — солидный конкурс с огромной историей. Посылать туда шибзиков, пусть и популярных, недостойно", — отметил критик.

Рэпер Моргенштерн, пожалуй, самая популярная фигура в российском шоу-бизнеса младшего поколения. Ему всего 22 и он уже вошел в список Forbes "40 самых успешных звезд России до 40 лет".

НС

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