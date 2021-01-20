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У Леры Кудрявцевой после коронавируса новая беда: сломала крестец

, 22:38 [ «Аргументы Недели» ]

У Леры Кудрявцевой после коронавируса новая беда: сломала крестец
Лера Кудрявцева, фото: Instagram

49-летняя Лера Кудрявцева в соцсети пожаловалась, что должна была сегодня выйти на работу после коронавируса, но что-то пошло не так. Телеведущая оказалась в больнице после неудачного падения.

"Вчера дома упала и ..... перелом крестца . Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме. Что происходит?", - написала Лера в соцсети. В комментариях пожелали ведущей скорейшего восстановления и крепкого здоровья: "Лерчик, выздоравливай скорее!!!", "Держись, главное не раскисай", "Красавица, поправляйся скорее".

Ранее стало известно, что Лера Кудрявцева заразилась коронавирусом нового типа. О положительном результате теста на COVID-19 она сообщила в среду, 6 января, на своей страничке в соцсети.

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Публикация от Lera Kudryavtseva (@leratv)

НС

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