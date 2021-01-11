Авербух и Арзамасова показали первое совместное фото после свадьбы
11 января 2021, 22:27[ «Аргументы Недели» ]
Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух впервые после свадебного торжества поделились совместным фото. Муж и жена выложили селфи друг с другом в своих постах в Instagram.
На снимке 25-летняя актриса обнимается со своим с 47-летним супругом. Поклонники порадовались за молодоженов, поддержав их в комментариях. «С мужем... Слово-то какое новое, приятное», - подписала Лиза снимок. «Всем счастья!», - написал Авербух.
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