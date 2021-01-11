Авербух и Арзамасова показали первое совместное фото после свадьбы

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11 января 2021, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

Авербух, Арзамасова, фото: соцсети

Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух впервые после свадебного торжества поделились совместным фото. Муж и жена выложили селфи друг с другом в своих постах в Instagram.

На снимке 25-летняя актриса обнимается со своим с 47-летним супругом. Поклонники порадовались за молодоженов, поддержав их в комментариях. «С мужем... Слово-то какое новое, приятное», - подписала Лиза снимок. «Всем счастья!», - написал Авербух.

Пара сыграла свадьбу в декабре 2020 года.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)