Ирина Лобачёва высказалась о женитьбе бывшего мужа Ильи Авербуха на Лизе Арзамасовой

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30 декабря 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Лобачева, фото: Игорь Примак, globallookpress.com

Известная фигуристка, тренер по фигурному катанию Ирина Лобачёва выдержала время и высказалась о женитьбе бывшего мужа Ильи Авербуха на актрисе Лизе Арзамасовой. 47-летний Авербух и 25-летняя Арзамасова официально расписались в ЗАГСе.

Пару поздравили поклонники и коллеги, поздравил папу и его избранницу сын Авербуха и Лобачевой Мартин. «Папа, рад за тебя и за нас. Счастья!» - написал 16-летний сын фигуриста, хореографа и продюсера в соцсетях. Юноша знаком с Елизаветой, живет вместе с ними в загородном доме.

Бывшая супруга Авербуха Ирина Лобачева спокойно отнеслась к женитьбе Ильи на актрисе. Пока она не была знакома с актрисой, переживала, что сын останется без наследства и даже разговаривала на эту тему с Мартином.

По признанию Ирины «Комсомольской правде», они познакомились с Лизой, нашли с ней общий язык, и теперь она спокойна, особенно из-за того, что избранница Авербуха нравится сыну. Из-за загруженности на работе Лобачева не успела поздравить пару с бракосочетанием. Желает, чтобы Лиза и Илья были счастливы.