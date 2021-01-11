Загитова поблагодарила поклонников после выступления в ледовом шоу Навки

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11 января 2021, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]

Алина Загитова, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию, 18-летняя Алина Загитова приняла участие в ледовом сказочном шоу Татьяны Навки, которое называется "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

Сегодня Алина опубликовала в Instagram новое фото, рассказав о своих впечатлениях от участия в шоу. "Как же вы меня порадовали своим теплым приемом и вашими сердцами. Спасибо вам, спасибо всем участникам шоу. Отдельное спасибо Татьяне Навке за приглашение. До новых встреч", - написала Загитова.Фигуристка отметила, что этот год особенный, поэтому она с особенной радостью выступала, чтобы подарить зрителям новогоднее сказочное настроение.

"Ты лучшая!!! Продолжай цвести и радовать нас"; "Спасибо тебе за то СЧАСТЬЕ, что ты нам подарила", пишут в комментариях.

Ягудин ответил на вопрос, когда Загитова возобновит карьеру

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