ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Загитова поблагодарила поклонников после выступления в ледовом шоу Навки

, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]

Загитова поблагодарила поклонников после выступления в ледовом шоу Навки
Алина Загитова, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию, 18-летняя Алина Загитова приняла участие в ледовом сказочном шоу Татьяны Навки, которое называется "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

Сегодня Алина опубликовала в Instagram новое фото, рассказав о своих впечатлениях от участия в шоу. "Как же вы меня порадовали своим теплым приемом и вашими сердцами. Спасибо вам, спасибо всем участникам шоу. Отдельное спасибо Татьяне Навке за приглашение. До новых встреч", - написала Загитова.Фигуристка отметила, что этот год особенный, поэтому она с особенной радостью выступала, чтобы подарить зрителям новогоднее сказочное настроение.

"Ты лучшая!!! Продолжай цвести и радовать нас"; "Спасибо тебе за то СЧАСТЬЕ, что ты нам подарила",  пишут в комментариях. 

Ягудин ответил на вопрос, когда Загитова возобновит карьеру

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

НС

Общество

Ресурс Sina назвал российский «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США

Ресурс Sina назвал российский «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США

Подводный беспилотник «Посейдон» является «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайской сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью