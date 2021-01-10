Алексей Ягудин танцевал в аэропорту перед вылетом за границу

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10 января 2021, 18:54 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Ягудин, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Знаменитый фигурист Алексей Ягудин отправился с семьёй на отдых. Телеведущий, олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира станцевал в аэропорту, вероятно, от радости, что наконец проведёт отпуск с любимой женой Татьяной Тотьмяниной и дочками Лизой и Мишель.

Ягудин не уточнил, куда они летят отдыхать, только под фото с женой и детьми поставил теги "отдых", "море", "солнце", "немальдивы". Фигурист выложил фото и несколько видео. На видео в "сторис" запечатлено, как Алексей танцует перед стойками регистрации.

"Алексей, что с Вами происходит?" – спросила его супруга. Ягудин оставил вопрос Тани без ответа и продолжил танцевать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)

Модель Лена Перминова беременна четвертым ребёнком и сейчас отдыхает, путешествуя на яхте.