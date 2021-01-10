Беременная Лена Перминова опубликовала фото, как она отдыхает на яхте

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

10 января 2021, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

Лена Перминова, фото из соцсети

Модель Лена Перминова беременна четвертым ребёнком и сейчас отдыхает, путешествуя на яхте. 34-летняя беременная возлюбленная 61-летнего российского миллиардера Александра Лебедева опубликовала фото, на котором она запечатлена на палубе яхты в просвечивающемся платье.

Лебедев и Перминова воспитывают троих детей: сыновей Егора и Никиту и дочь Арину.

"В этот раз, я наслаждаюсь беременностью буквально каждую секунду. Кто знает, возможно она последняя для меня", - подписала серию фото Лена Перминова. "Пусть она проходит легко", "Желаем ещё дочку!!" - пожелали фолловеры беременной модели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova)

Весной прошлого года Лена Перминова показала фото: на безымянном пальце правой руки сверкает колечко. Подписчики решили, что модель скоро выйдет замуж за Лебедева. Пока о свадьбе слышно не было.