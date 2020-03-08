Модель Елена Перминова продемонстировала кольцо на безымянном пальце правой руки

Модель Лена Перминова родила бизнесмену Александру Лебедеву троих детей. Но красавица многодетная мама и ее возлюбленный официально до сих пор не женаты. Как и все девушки, Елена мечтала выйти замуж.
Похоже, скоро мечта модели сбудется. Перминова выложила в Инстаграм фото своей правой руки, а на безымянном пальчике сверкает заветное колечко.
Никаких откровений о грядущей свадьбе модель не написала. Подписчики Лены Перминовой радуются за нее и поздравляют: "Леночка, поздравляю, всем мечтам сбыться", "Какое счастье, поздравляю".
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"Мои прекрасные девочки, поздравляю вас всех с праздником! Так хочется чтобы наши мужчины дарили своё внимание и баловали подарками не только в этот день а делали это каждый божий день", - написала Перминова до того, как выложила фото с кольцом.
Напомним, модель Наталья Водянова активно готовится к свадьбе с Антуаном Арно.