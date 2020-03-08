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Модель Елена Перминова продемонстировала кольцо на безымянном пальце правой руки

, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]

Модель Елена Перминова продемонстировала кольцо на безымянном пальце правой руки
Лена Перминова, фото из соцсети

Модель Лена Перминова родила бизнесмену Александру Лебедеву троих детей. Но красавица многодетная мама и ее возлюбленный официально до сих пор не женаты.  Как и все девушки, Елена мечтала выйти замуж.

Похоже, скоро мечта модели сбудется. Перминова выложила в Инстаграм фото своей правой руки, а на безымянном пальчике сверкает заветное колечко.

Никаких откровений о грядущей свадьбе модель не написала. Подписчики Лены Перминовой радуются за нее и поздравляют: "Леночка, поздравляю, всем мечтам сбыться", "Какое счастье, поздравляю".

 
 
 
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Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova)8 Мар 2020 в 6:21 PDT

"Мои прекрасные девочки, поздравляю вас всех с праздником! Так хочется чтобы наши мужчины дарили своё внимание и баловали подарками не только в этот день а делали это каждый божий день", - написала Перминова до того, как выложила фото с кольцом.

Напомним, модель Наталья Водянова активно готовится к свадьбе с Антуаном Арно. 

 

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