Ксения Собчак пожаловалась подписчикам на синяки

Телеведущая опубликовала в своей социальной сети видео, где показала подписчикам синяки на ногах.По словам Ксении, она понятия не имеет, откуда взялись эти фиолетово-желтые пятна.
В сторис она обращается к подписчикам: «Дорогие подписчики, объясните пожалуйста, вот ты пришел позаниматься спортом после того, как вчера весь день адово летал и вот обнаружил, что у тебя вот так вот всё в синяках». При этом, она добавила, что нигде не падала и не получала никаких травм.
«Что это вообще?» - спрашивает ведущая, которая не понимает, что теперь с этим делать. По мнению подписчиков, у Собчак могли появиться синяки после съемок ютуб-шоу «Осторожно: Новости», где её держали за руки трое людей в костюмах силовиков.
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