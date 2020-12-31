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31 декабря 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

Яна Габбасова, фото: vk.com/yana_mg

Победительницей шоу «Голос» стала Яна Габбасова. Финал девятого сезона телешоу Первый канал показал 30 декабря. Рэпер Баста назван лучшим наставником этого проекта. Яне Габбасовой - 17 лет, она уроженка Нефтекамска (Башкирия), а сейчас живет и учится в Москве.

Наставницей Габбасовой на «Голосе» была певица Полина Гагарина. Гагарина эмоционально отреагировала, когда ее подопечную объявил победительницей ведущий шоу Дмитрий Нагиев. Полина подошла к Яне обняла и поцеловала ее, только и могла говорить: «А-а-а».

Соперником Габбасовой был незрячий Олег Аккуратов, с которым на проекте работал Валерий Сюткин.

Яна Аббасова победила, исполнив песню Нины Бродской «Звенит январская вьюга», знакомую россиянам по фильму «Иван Васильевич меняет профессию».

Девушку поздравляют с победой в соцсетях: «Поздравляем, желаем дальнейшего творческого развития и громких музыкальных побед!» «Яна, молодец, с душой поёт!От каждой песни мурашки у меня! Поздравляю нашу Победительницу!» «Молодец! Ты лучше всех».