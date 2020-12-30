Мисс Москва подала заявление на Александра Гордона за то, что он назвал её проституткой. Она ждала три года, вот только чего?

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

30 декабря 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Победительница конкурса «Мисс Москва Мини» подала заявление на Александра Гордона за то, что он назвал её проституткой. Правда, было это три года назад, но модель терпеливо ждала. Чего? Изменений в российском законодательстве.

В 2017-м Елена Миськова пришла на передачу "Мужское и женское", где обсуждали, как женщины с выгодой для себя покоряют мужские сердца. Будущая Мисс Москва Мини похвасталась избытком мужского внимания, за что ведущий Гордон назвал её профурсеткой, которая «спит с мужчинами за деньги и подарки».

Елена оскорбилась. После передачи получила волну хейта, и с ней даже перестала общаться семья. Но месть — это блюдо, которое надо холодным есть. По словам модели, она подождала, пока статья о клевете станет уголовной, и только тогда пошла в полицию.

«Гордон, конечно, в тюрьму не сядет, но и административкой теперь не отделается – замять дело о клевете будет стоить ему в разы дороже. На это, похоже и расчёт», «Ты не вывезешь бой с Гордоном, не хватит не мозгов, что видно по комментариям, не связей», «Елена, вы очень красивы, но, чтобы зарабатывать на такую жизнь, которую вы демонстрируйте, у вас должно быть образование не ниже МГИМО и не один бизнес, либо богатые родственники. Если это не так, то вас кто-то содержит, и Гордон легко докажет свои слова», - комментируют новость пользователи сети.