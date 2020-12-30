Дмитрий Исхаков запретил Полине Гагариной вывозить их общую дочь за границу

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30 декабря 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Полина Гагарина, фото: vk.com/polinagagarina

У певицы Полины Гагариной срываются новогодние каникулы. Артистка планировала сразу после Нового года, 2 января улететь на отдых в Танзанию на остров Занзибар с детьми. Гагарина хотела взять с собой дочь Мию. Но недавно певица официально развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым. Оказывается, он через ФМС запретил Полине вывозить их дочь из страны.

Свой развод Полина Гагарина официально не комментировала. По слухам, они расстались с супругом мирно, в любой момент отцу можно общаться с дочерью. Фотограф не стал претендовать на имущество знаменитой бывшей жены, сообщает телеграм-канал Mash.

А недавно Дмитрий Исхаков при общении со своими подписчиками признался, что он ненавидит, когда его предают. Фолловеры решили, что в этом случае он имеет ввиду Полину Гагарину.

У певицы двое детей. Исхаков относился к сыну Полины от первого брака с актером Петром Кисловым Андрею как к родному.