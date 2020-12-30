Дмитрий Исхаков запретил Полине Гагариной вывозить их общую дочь за границу
30 декабря 2020, 13:30[ «Аргументы Недели» ]
У певицы Полины Гагариной срываются новогодние каникулы. Артистка планировала сразу после Нового года, 2 января улететь на отдых в Танзанию на остров Занзибар с детьми. Гагарина хотела взять с собой дочь Мию. Но недавно певица официально развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым. Оказывается, он через ФМС запретил Полине вывозить их дочь из страны.
Свой развод Полина Гагарина официально не комментировала. По слухам, они расстались с супругом мирно, в любой момент отцу можно общаться с дочерью. Фотограф не стал претендовать на имущество знаменитой бывшей жены, сообщает телеграм-канал Mash.
А недавно Дмитрий Исхаков при общении со своими подписчиками признался, что он ненавидит, когда его предают. Фолловеры решили, что в этом случае он имеет ввиду Полину Гагарину.
У певицы двое детей. Исхаков относился к сыну Полины от первого брака с актером Петром Кисловым Андрею как к родному.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.