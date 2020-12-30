«Больше не муж и жена»: звёздные пары, которые разошлись в 2020 году

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

30 декабря 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabey

Високосный 2020-й год по праву можно считать самым трудным и непредсказуемым годом, в котором произошло всё, что только могло произойти. Пандемия коронавируса, долгая самоизоляция, природные катастрофы, войны – всё это наложило отпечаток не только на человечество в целом, но и на отдельного человека в частности. Для одних – этот год стал самым счастливым, потому что сбылись их заветные мечты, для других – обернулся полной катастрофой и крахом надежд. Такие масштабные изменения задели даже крепкие звёздные семьи.

Самые образцовые и гармоничные пары шоу-бизнеса, неожиданно для своих поклонников, друг за другом заявляли о разводах. Например, развод певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова вызвал сильное удивление фанатов. Казалось бы, постройневшая и похорошевшая после первого развода певица нашла себе нового достойного мужчину. Однако, после 6 лет брака в мае они объявили о раздельном проживании, а в ноябре официально развелись. Причина развода до сих пор неизвестна, но по домыслам фанатов Дмитрий зарабатывал меньше Полины и был домашним «тираном». Несмотря на всё, пара сохранила хорошие отношения и продолжает воспитывать дочку.

Также мирно заявили о своем разводе Кристина Асмус и Гарик Харламов. В социальных сетях супруги публиковали посты с благодарностями за совместно прожитые годы и заявляли, что они остыли по отношению к друг другу и развод стал обоюдным решением. Позже, по непонятным причинам Кристина и Гарик стали «перетягивать одеяло». Гарик заявил, что развод был его инициативой, а Кристина – что это именно она бросила Харламова.

Интересная ситуация сложилась в семье Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. После семейной ссоры Агата в социальных сетях обвинила мужа в рукоприкладстве и токсичном поведении. Павел никак не прокомментировал эти заявления. А позже супруги сообщили о разводе. Через некоторое время Павел начал встречаться с актрисой Мирославой Карпович, а Агата решила посвятить себя карьере и завела блог на YouTube.

Поразил в социальных сетях своим постом с заявлением о расторжении брака и Сергей Жигунов, который окончательно ушел от супруги к журналистке Виктории Ворожбит. Поклонники не восприняли эту новость всерьез, пока не увидели доказательство. «Пусть полежит здесь» - подписал под фото Сергей и ограничил доступ к комментариям под публикацией. Бывшая супруга Вера Новикова прокомментировала ситуацию так: «История повторяется дважды: один раз – как трагедия, другой раз – как фарс».

Лолита Милявская в этом году тоже отличилась не только сменой имиджа, постройневшим телом, но и разводом со своим пятым мужем, фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. По её словам, муж изменял ей, и она не смогла вытерпеть этого альфонса, предателя и лжеца. Поклонники подозревают, что у сменившей имидж певицы появился новый мужчина, с которым отношения она не афиширует.

Кроме этого, о разводе заявили блогеры Наталья Ящук и Александр Хоменко, солист группы Little Big Илья Прусикин и Ирина Смелая, Айза Долматова и Дмитрий Анохин, Оксана Самойлова и Джиган, Пелагея и Иван Телегин.