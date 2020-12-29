Певец Юлиан дал совет «обнищавшим» коллегам

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29 декабря 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Юлиан, фото из соцсети Вконтакте

Певец Юлиан дал совет своим коллегам-артистам, которые пожаловались на тяжелую жизнь в период пандемии коронавируса. Юлиан не верит, что кто-то из артистов последний кусок хлеба доедает.

Сам он открыл кафе в Суздале. Название заведению дал в честь своего хита, сделавшего его знаменитым, – «Русский вальс».

Юлиан посоветовал коллегам продать лишнюю яхту или дачу и открыть свой бизнес. Он призвал исполнителей не позориться рассказами о том, что у них нет денег, не смешить народ.

Как и все артисты, Юлиан из-за пандемии коронавируса не выступал с марта. В этом году закрылась и его интернет-радиостанция, которая функционировала с 2006 года.

Он не унывает. По мнению Юлиана, все кто ревут из-за отсутствия концертов, обеспеченные люди, которые имеют много недвижимости, в том числе и за рубежом.