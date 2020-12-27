Киркоров заявил, что сидит без работы уже девять месяцев

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27 декабря 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

Филипп Киркоров. Инстаграм Филиппа Киркорова

2020 год стал очень домашним, семейным и теплым. Об этом заявил Филипп Киркоров.

Популярный певец отметил, что «наконец-то разглядел своих детей – Мартина и Аллу-Викторию, и захотел больше времени проводить со своими детьми.

«Да, не было работы. Я безработный уже 9 месяцев и не знаю, когда будет следующее шоу. Пока всё, так скажем, очень призрачно. Но почему-то я поймал себя на мысли: гори оно огнем! Вот она – жизнь», - заявил король эстрады.

Он также рассказал, что в Новый год всей семьей, как в старые добрые времена, будут смотреть телевизор за праздничным столом, тем более что кумиры 53-летнего Киркорова до сих пор поют со сцены.

«На экране, на манеже всё те же. Слава богу, все живы-здоровы», – сказал народный артист.

Ранее сообщалось, что Киркоров уволил домработницу Люсю.