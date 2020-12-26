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«Самые красивые ноги в мире» отмечают сегодня свое 52-летие и, поверьте, с годами они не становятся хуже

, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]

«Самые красивые ноги в мире» отмечают сегодня свое 52-летие и, поверьте, с годами они не становятся хуже
Фото: соцсети

Самый прекрасный из ангелов «Виктории Сикрет» Хелена Кристенсен отмечет сегодня свое 52-летие. Икона фэшн-индустрии всегда оставалась как будто немного в стороне от тусовки мира моды, но карьера ее было поистине феноменальной.

В 18 лет, после победы на конкурсе “Мисс Дания”, сногсшибательная красавица была замечена самыми популярными мировыми модельерами, и даже знаменитый Джанни Версаче утверждал, что у Хелены "самые красивые ноги в мире".

Фотографии Хелены появлялись на обложках Cosmopolitan, Vogue, Harper's Bazaar и других изданий. Модель не обделила вниманием и мужской журнал Maxim, снявшись в соблазнительной фотосессии. В 1991 году она проявила себя еще и как актриса, снявшись в клипе на песню «Wicked Game» американца Криса Айзека. Ролик по сей день считается одним из самых эротичных видеоклипов в истории. Вершиной карьеры датчанки стала работа в Victoria's Secret. 

«Самые красивые ноги в мире» отмечают сегодня свое 52-летие и, поверьте, с годами они не становятся хуже

Завершив модельную карьеру, Хелена занялась воспитанием сына и тем, о чем так давно мечтала — фотографией. А еще открыла в Нью-Йорке магазин скандинавских товаров и занялась выпуском собственной линии одежды. Время от времени она соглашается вновь позировать для журналов, и публика не перестает восхищаться магнетизмом ее неувядающей красоты.

БИ

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