Певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, вышла замуж за своего продюсера
26 декабря 2020, 16:38[ «Аргументы Недели» ]
Певица Елизавета Гырдымова, известная по сценическому имени Монеточка, вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева. Монеточка опубликовала фото в Instagram. На снимке запечатлена рука исполнительницы и рука ее мужа с обручальными кольцами.На них выгравирована надпись Love blind (в переводе - Любовь слепа).
Лиза написала пост в субботу, 26 декабря: «Сегодня я вышла замуж». Поклонники певицы добавили поздравления: «Рады за вас», «Самые теплые поздравления!» «Совет да любовь», «А то вы все шифровались)))) Все давно все поняли) Поздравлямба) Живите долго и счастливо, рожайте новые пластинки и оставайтесь как и раньше жизнерадостными и энергичными)».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.