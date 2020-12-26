Певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, вышла замуж за своего продюсера

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26 декабря 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Монеточка, фото: Настя Молоканова, vk.com/lisamonetka

Певица Елизавета Гырдымова, известная по сценическому имени Монеточка, вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева. Монеточка опубликовала фото в Instagram. На снимке запечатлена рука исполнительницы и рука ее мужа с обручальными кольцами. На них выгравирована надпись Love blind (в переводе - Любовь слепа).

Лиза написала пост в субботу, 26 декабря: «Сегодня я вышла замуж». Поклонники певицы добавили поздравления: «Рады за вас», «Самые теплые поздравления!» «Совет да любовь», «А то вы все шифровались)))) Все давно все поняли)

Поздравлямба) Живите долго и счастливо, рожайте новые пластинки и оставайтесь как и раньше жизнерадостными и энергичными)».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от м0нето4к@ (@monetochkaliska)

Несколькими днями ранее поженились актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух.