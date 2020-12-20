Лиза Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха и опубликовала видео из ЗАГСа

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20 декабря 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова вышла замуж за хореографа и тренера по фигурному катанию Илью Авербуха. Пара расписалась в одном из московских ЗАГСов. Актриса опубликовала в Instagram видеозапись бракосочетания.

По традиции ведущая церемонии задала жениху и невесте один важный вопрос, и на него Арзамасова и Авербух ответили "да". Влюбленные обменялись обручальными колечками. Судя по видео, девушка очень волновалась. "Маршрут построен", - прозвучали слова в конце ролика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Поклонники 25-летней актрисы и 47-летнего фигуриста пишут поздравления: "Счастливого пути по жизни!", "Совет да Любовь".

Многие обратили внимание, что у пары не было свадебных нарядов. Актриса впервые вышла замуж, но свадебное платье не надела. Возможно, они еще устроят свадьбу или отправятся в свадебное путешествие.

Авербух расстался с первой женой, матерью их сына Мартина Ириной Лобачевой в 2007 году. Мартин якобы живет с отцом.

О романе фигуриста и актрисы стало известно совсем недавно. СМИ писали, что Авербух начал строить для Лизы новый дом.