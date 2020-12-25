Скандально известное поместье короля поп-музыки Майкла Джексона купили за 22 миллиона долларов

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25 декабря 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabey

Поместье известного американского певца Майкла Джексона «Неверленд» было продано новому владельцу, как сообщает The Wall Street Journal.

Миллиардер, инвестор Рон Беркл, который был лично знаком с музыкантом, купил особняк за 22 миллиона долларов.

В 2015 году поместье впервые выставили на продажу, но тогда за него просили 100 миллионов долларов. Постепенно цена на него снижалась. В прошлый раз за недвижимость просили 31 миллион долларов, но сделка не состоялась.

Поместье находится в Лос-Оливосе (штат Калифорния, США). Артист прожил там 15 лет, пока не умер в 2009 году. Сперва имение называлось Sycamore Valley Ranch, но было переименовано певцом в честь родины его любимого героя Питера Пэна.

Напоминаем, что причиной смерти Майкла Джексона стала остановка сердца, вызванная опасной для жизни комбинацией медицинских препаратов, которые ему дал личный лечащий врач.