«Нежность и огромное чувство благодарности»: Лиза Арзамасова впервые поделилась эмоциями после свадьбы с Авербухом

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24 декабря 2020, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Актриса театра и кино Лиза Арзамасова впервые после того, как прошла ее свадьба с хореографом и тренером по фигурному катанию Ильей Авербухом, поделилась своими эмоциями в социальных сетях.

По словам девушки, добрые пожелания помогли им с мужем пережить осуждение как со стороны публики в соцсетях, так и среди коллег по шоу-бизнесу, ведь разница в возрасте молодожёнов составляет примерно 22 года.

«У меня вызывают нежность, восхищение и огромное чувство благодарности все те замечательные люди, которые подарили нам много-много добрых слов и эмоций за последние два дня. Вы словно огромный солнечный зонтик от негатива, от недовольных и знающих, «как надо и как не надо».))) Дарить тепло, радость, слова восхищения и добрые пожелания совсем незнакомым людям могут только самые прекраснодушные! И знать, что вас так много, - особенное счастье!!!», – написала Арзамасова в Instagram.