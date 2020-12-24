Перенёсший инсульт Борис Моисеев летом уедет из России

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24 декабря 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Борис Моисеев, фото:Guseva Evgenia/ globallookpress.com

Сергей Горох, арт-директор заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева, сообщил, что певец планирует уехать из России летом. В 2015 году перенесший инсульт исполнитель закончил гастрольную деятельность и назвал себя «российским пенсионером».

«Не он «завязал» со сценой — жизнь его «завязала». Борис Михайлович живет в Москве. Он принял себя таким, какой он есть. Он ходит, разговаривает. У него есть домработница, которая стирает, убирает, готовит еду. Ближайшие планы — очень хочет поехать на лето в Юрмалу. Сейчас занялся своими зубами, посещает стоматолога», - пояснил представитель артиста.

Горох отметил, что Моисеев занимается своим здоровьем и прекрасно себя чувствует, «насколько может хорошо чувствовать себя человек, перенесший инсульт». По его словам, связь с певцом постоянно поддерживает Алла Пугачева. Кроме того, многие знакомые предлагают ему финансовую помощь, но тот всегда отказывается от денег, уточнил арт-директор.