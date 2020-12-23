В возрасте 50 лет ушла из жизни муза Карла Лагенфельда – топ-модель Стелла Теннант

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23 декабря 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Guardian

Стелла Теннант, SOLO/ZUMAPRESS.com

В среду, 23 декабря, стало известно, что из жизни в возрасте 50 лет ушла британская топ-модель Стелла Теннант. Соответствующую информацию предоставили журналисты со ссылкой на семью знаменитости.

Уточняется, что Стелла Теннант скончалась в минувший вторник. Согласно последним данным, смерть топ-модели была внезапной. Родные женщины призвали всех к уважению частной жизни и не предоставили дополнительной информации о случившемся.

Отметим, что Стелла Теннант родилась в семье потомственных аристократов, она являлась внучкой 11-го герцога Девонширского Эндрю Кавендиша. Ранее она была музой известного модельера Карла Лагерфельда.