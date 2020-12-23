Ушла из жизни певица Рика Зарай

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23 декабря 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Рика Зарай, twitter.com/IsraelenFrance

Днем в среду, 23 декабря, стало известно, что из жизни ушла всемирно известная израильская певица Рика Зарай. Посольство Израиля в Париже сообщило сегодня, что артистка умерла в возрасте 82 лет.

В посольстве подчеркнули, что глубоко опечалены уходом из жизни Рики Зарай, которая покорила сердца французов своим "прекрасным акцентом", а также выразили соболезнования ее супругу Жан-Пьеру Манье.

Отметим, что Рика Зарай родилась в Иерусалиме. Впоследствии она переехала во Францию, чтобы продолжить обучение музыке. Певица получила широкую известность в 1969 году, когда вышел ее хит Casatchok – адаптация советской композиции "Катюша".