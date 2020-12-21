Актриса Ольга Прокофьева рассказала о реакции Заворотнюк на рак
21 декабря 2020, 14:35[ «Аргументы Недели» ]
Актриса Ольга Прокофьева рассказала, что в сериале «Моя прекрасная няня» они с ее коллегой Анастасией Заворотнюк играли противников, а в жизни были очень дружны. Однако во время болезни знаменитость прервала общение со всеми, кроме семьи.
«Семья четко дала понять, что хочет сама справляться со своими проблемами. Поэтому я не любопытствовала, не передавала приветы через подруг», - поделилась она во время YouTube-шоу «Лучше правду!» с Суреном Каграмановым.
Прокофьева считает, что Заворотнюк находится в атмосфере любви и окружена заботой близких. Она отметила, что актриса хотела скрыть подробности о своем недуге: «Я очень верю, что сейчас все идет на поправку».
Напомним, что Заворотнюк с августа прошлого года борется с раком, у нее диагностировали глиобластому.
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