Певица Анна Калашникова: Заворотнюк изменилась внешне из-за болезни

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12 ноября 2020, 20:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Анастасии Заворотнюк, фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Российская певица Анна Калашникова рассказала о состоянии популярной актрисы Анастасии Заворотнюк. Знаменитость с августа прошлого года борется с раком, у нее диагностировали глиобластому.

«В светском обществе уже давно говорят о том, что Анастасия пошла на поправку. Она может разговаривать, гулять. Конечно, Настя несколько изменилась внешне. Но, слава Богу, она жива», - высказала певица.

Калашникова отметила, что говорить о полном выздоровлении актрисы преждевременно, но в ее состоянии наметилась позитивная динамика. По ее словам, улучшению состояния Заворотнюк способствовали не только медики, но и поклонники, которые «регулярно ходили в храмы, заказывали ей сорокоусты о здравии».

«Насколько мне известно, сама Настя настроена оптимистично. После болезни она изменилась: стала радоваться каждому дню!» - добавила она.

Близкие друзья Заворотнюк поделились, что актриса строит планы по возвращению в кино и на телевидение, но сначала ей придется пройти стадию реабилитации. Сейчас актриса живет в загородном доме в элитном подмосковном поселке Крекшино. Родные тщательно скрывают знаменитость от камер папарацци.