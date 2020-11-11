Teleprogramma.pro: Анастасия Заворотнюк начала гулять на улице

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11 ноября 2020, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]

Анастасия Заворотнюк, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Знаменитая актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк начала выходить на прогулки в своем загородном доме, расположенном в поселке Крекшино. Ранее стало известно о болезни артистки.

Согласно последней информации журналистов, родственники Анастасии боятся, что кто-то может сфотографировать ее, поэтому гуляет актриса за забором. Если у Заворотнюк возникает необходимость выехать в Москву, автомобиль подъезжает к дверям дома так, чтобы посторонние люди не увидели знаменитость.

Как сообщает teleprogramma.pro, семья артистки не принимает гостей, поскольку Анастасии нельзя заражаться каким-либо вирусом.