Teleprogramma.pro: Анастасия Заворотнюк начала гулять на улице
11 ноября 2020, 18:27[ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк начала выходить на прогулки в своем загородном доме, расположенном в поселке Крекшино. Ранее стало известно о болезни артистки.
Согласно последней информации журналистов, родственники Анастасии боятся, что кто-то может сфотографировать ее, поэтому гуляет актриса за забором. Если у Заворотнюк возникает необходимость выехать в Москву, автомобиль подъезжает к дверям дома так, чтобы посторонние люди не увидели знаменитость.
Как сообщает teleprogramma.pro, семья артистки не принимает гостей, поскольку Анастасии нельзя заражаться каким-либо вирусом.
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