Собчак опубликовала фото с Бородиной и высказалась о закрытии «Дома-2»: «Ушла эпоха»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

19 декабря 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак, фото: Facebook.com/kandidatprotivvseh

Телеведущая Ксения Собчак высказалась о якобы закрытии реалити-шоу «Дом-2». Карьера Собчак на телевидении началась с шоу «Блондинка в шоколаде» и «Дом-2».

Она выложила в Инстаграм фото с Ксенией Бородиной, с которой работала на проекте, и написала: «Ушла эпоха». По признанию Собчак, она «счастлива, что пришла туда и счастлива, что вовремя ушла и пошла дальше». «Эта моя первая телевизионная работа, и я всегда с теплом и любовью вспоминаю то время! Я ходила безуспешно на кастинги, меня не взял Эрнст на Фабрику Звезд(пела я и тогда отвратительно), не взяли вести «Афишу»- я соревновалась с Таней Арно и в финальном туре выбрали ее, а я рыдала крокодильими слезами», - рассказала Ксения Собчак и заключила: «Спасибо всем моим учителям и институтам, и ДОМ2 я тоже вспоминаю с благодарностью».

В этом же посте она раскрыла, что «Дом-2» все-таки не закрывается, а переходит на другой телеканал.