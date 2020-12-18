Непотопляемый «Дом-2». Скандальный проект никто не закроет, он просто будет выходить на другом канале

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

18 декабря 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: YouTube

Когда СМИ облетела весть, что канал ТНТ закрывает «Дом-2», многие решили, что это просто такой пиар ход, чтобы привлечь внимание к скандальной телестройке. И практически были правы, потому что непотопляемый проект на самом деле никуда не денется с отечественного ТВ.

Генеральный директор «Дом-2» Александр Расторгуев заявил каналу «360», что шоу уходит с ТНТ, но не закрывается. «Он не закрывается, но он оканчивает свой выход на канале ТНТ. Это правда. 31 числа». Но ТНТ действительно готово распрощаться с телешоу. «За 16 лет с момента запуска «Дом-2» телевизионное пространство сильно изменилось — в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube», - объяснил свою позицию директор канала Роман Петренко.

Кто же из российских каналов «приютит» телестройку, которую за время ее существования обвиняли во всех смертных грехах, пока не ясно, но очевидно одно – старичков проекта мы еще сможем увидеть на экране. Виктория Боня рассказала, что телешоу не закрывают, а просто меняется формат передачи.

«Я разговаривала пару дней назад с руководством "Дома-2", и мы договорились, что в феврале я собираюсь к ним на проект, я просто не могу сказать, в качестве кого. Поэтому я думаю, что его точно не закрывают, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. Насчёт перезапуска не знаю, но то, что мы обсуждали мой визит, мое появление там, этом точно. Поэтому я думаю, что это, может, частично слухи», - цитирует теледиву канал «Подъем».