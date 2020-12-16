Зараженная коронавирусом Рената Литвинова рассказала, как проходят ее дни на карантине

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16 декабря 2020, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]

Рената Литвинова , фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Заслуженная артистка России Рената Литвинова рассказала, как проходит ее лечение от новой коронавирусной инфекции. Знаменитость самоизолировалась в начале болезни. О заражении она сообщила 7 декабря.

«Сижу дома, собираю елку, варю шиповник, кормлю голубей снаружи, кота внутри, прислушиваюсь, все не так драматично», - поделилась с поклонниками 53-летняя актриса.

Кроме того, Литвинова очень переживает, что могла заразить свою маму, с которой общалась незадолго до того, как обнаружила у себя первые симптомы COVID-19.

Подписчики поддержали актрису. Они призвали ее не грустить и пожелали скорейшего выздоровления: «Рената, очаровательная и воздушная, храни вас бог».