Рената Литвинова сообщила, что заразилась коронавирусом

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7 декабря 2020, 21:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Рената Литвинова. Фото: Инстаграм Ренаты Литвиновой.

Заслуженная артистка РФ Рената Литвинова сообщила, что заразилась новой коронавирусной инфекцией.

Она рассказала, что заболела сразу после того, как смонтировала разговор с актерами, учителями, врачами и с ее мамой о том, как важно беречь друг друга. Актриса и режиссер заявила, что теперь еще больше переживает «за всех наших возрастных любимых».

В настоящее время Литвинова работает над проектом серии видеоинтервью со знаменитыми артистами, спрашивая их о том, как они переживают пандемию. В проекте приняли участие Валентина Талызина, Эммануил Виторган, Василий Бочкарев, Лариса Лужина, Тамара Семина и другие актеры.

Ранее 53-летняя Рената Литвинова показала фото без макияжа.