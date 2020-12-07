Рената Литвинова сообщила, что заразилась коронавирусом
7 декабря 2020, 21:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Заслуженная артистка РФ Рената Литвинова сообщила, что заразилась новой коронавирусной инфекцией.
Она рассказала, что заболела сразу после того, как смонтировала разговор с актерами, учителями, врачами и с ее мамой о том, как важно беречь друг друга. Актриса и режиссер заявила, что теперь еще больше переживает «за всех наших возрастных любимых».
В настоящее время Литвинова работает над проектом серии видеоинтервью со знаменитыми артистами, спрашивая их о том, как они переживают пандемию. В проекте приняли участие Валентина Талызина, Эммануил Виторган, Василий Бочкарев, Лариса Лужина, Тамара Семина и другие актеры.
Ранее 53-летняя Рената Литвинова показала фото без макияжа.
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