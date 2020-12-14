«Грация кошки, ловкость картошки», пользователи сети смеются над номером Лободы, который она не показала на «Золотом граммофоне»
14 декабря 2020, 16:48[ «Аргументы Недели» ]
Скандал со Светланой Лободой, которая сорвала выступление на вручении премии «Золотой Граммофон», потому что у другой певицы Мари Краймберри тоже был сценический номер с ванной, получил продолжение.
В сети опубликован ролик «тренировок» Лободы, над которым зрители посмеялись от души. Пользователи сети решили, что зрители «Граммофона» ничего не потеряли, потому что плюхнулась звезда в ванну очень забавно, но отнюдь не грациозно.
«Грация кошки, ловкость картошки», «И что, как она плюхнулась в ванну - это круто? Все должны сожалеть, что не увидели этого?», «И слава богу, что не показала, зачем этот бред нужен?», - спрашивают подписчики в комментариях.
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