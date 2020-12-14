Виктория Боня после празднования дня рождения вернулась в Монако и заболела

Виктория Боня, телеведущая, модель, с размахом отпраздновала день рождения в Москве, вернулась в Монако и заболела. Боня поделилась в Инстаграм, как угодила в клинику. У нее возникли проблемы с дыханием, страшные боли.
В одной из клиник Монако врачи оказали модели необходимую помощь и выписали домой. Она соблюдает постельный режим.
"Я не могу одеться. Не могу принять душ. Я не могу встать, чтобы приготовить себе еду. Только лежа в постели чувствую себя немного лучше. Мне даже страшно вставать", — признавалась она недавно.
В сегодня Виктория Боня уже почти на ногах, по крайней мере, залеживаться не собирается.
"Я уже могу поднимать руки и ходить без боли... скоро я начну бегать, благодаря настоящим людям с большим сердцем!" - написала она, имея ввиду врача по имени Александр, который живет в Монако.
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