Супругой Александра Домогарова стала 30-летняя танцовщица Татьяна

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14 декабря 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]

Алекандр Домогаров, Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актер театра и кино Александр Домогаров не любит делиться с журналистами новостями о своей личной жизни. О женитьбе Домогарова догадались его поклонники. Артист начал носить на безымянном пальце правой руки обручальное кольцо.

По слухам, избранницей артиста стала танцовщица. Молодой супруге Александра Домогарова Татьяне 30 лет. Во время пандемии они живут за городом.

По признанию Домогарова, он сейчас радуется жизни, сидит дома, наслаждается жизнью за городом. У него большая семья, две собаки. Как сказал артист в программе "Ты не поверишь", ему есть чем заняться.

Предположения о женитьбе, он отрицать не стал. Хотя официального заявления не сделал.